Ángelo Henríquez: 'Creo que estamos para pelear el título'

Ángelo Henríquez se encuentra haciendo la pretemporada junto a Universidad de Chile en La Serena. El delantero señaló que los trabajos han servido para obtener buenos resultados junto al equipo, y los nuevos jugadores se han incorporado de gran manera.

"Se ha estado trabajando muy bien, de forma intensa. Los refuerzos demuestran que tienen ganas de estar acá. Nos da mucha ilusión para empezar bien el torneo y la Libertadores. Tenemos la esperanza de clasificar".

El exjugador del Manchester United confesó que tienen toda la esperanza de pelear el título durante esta temporada. "Estamos muy bien armados. Tenemos buenas herramientas, y creo que estamos para pelear el título. Tenemos un grupo muy bueno y unido. Todos están pensando en hacer cosas buenas".

Además, el jugador confesó que lamenta la partida de Yeferson Soteldo al fútbol brasileño."Es un jugador muy desequilibrante, que en momentos del partido te provocaba situaciones que uno no se espera. Tener un jugador así es un plus, y es lamentable que no se haya podido quedar. Pero ya pasó y ya se fue".

Los azules jugarán el día viernes a las 20:00 horas ante Deportes La Serena en otro duelo amistoso de pretemporada.