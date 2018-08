Ángelo Henríquez arribó a Chile para sumarse a la U

Universidad de Chile quiere dejar atrás los malos resultados y las polémicas extradeportivas, por lo que la dirigencia de Azul Azul se movió rápidamente para suplir las bajas de Ángel Araos y Mauricio Pinilla.



Ángelo Henríquez arribó esta mañana a Santiago para sumarse a los azules, luego de un acuerdo con el Atlas de México por la compra de un porcentaje de su pase.



"Me he mantenido entrenando. Vengo en buena forma, me siento muy bien y capaz de dar lo mejor posible", dijo el ariete en su arribo.



"La U es un equipo muy grande, un equipo con mucha calidad y de primer nivel. Es llegar a un equipo grande. Estar en casa es una motivación más", agregó.



Por otro lado, Gonzalo Espinoza dejó el Kayserispor de Turquía y su llegada al CDA es inminente.



