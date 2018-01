Ángelo Henríquez anotó su primer gol con la camiseta del Atlas

A su fin llegó la sequía de Ángelo Henríquez, ya que el atacante chileno anotó la apertura de la cuenta en el triunfo parcial de Atlas como visitante frente a Tampico Madero.



El ariete nacional inició una jugada, la que finalizó con un rebote que dejó el arquero rival y que el propio formado de la U empujó al fondo de las redes a los 15'.

#ICYMI



(15') Angelo Henríquez got his first goal for the Zorros and opened the scoring with this G⚽️⚽️⚽️L. @TMFCoficial 0️⃣-1️⃣@atlasfc #CopaMXEng #Jornada3

🎥@ESPNmx pic.twitter.com/pJaJeuFGKd