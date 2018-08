Ángelo Araos y su presente en Corinthians: "Me ilusiona llegar a la selección"

Ángelo Araos recibió este martes a ADN Deportes en el centro de entrenamiento del Corinthians, donde analizó su presente en el fútbol brasileño y manifestó sus deseos de ser parte de la próxima nómina de la Roja.



Respecto a su primer mes en el "Timao", el formado en Deportes Antofagasta señaló que se encuentra trabajando para ganarse una camiseta de titular.



"Lo he tomado con mucha calma. El llegar aquí ha sido un paso muy lindo para mí. Estoy en adaptación aún, porque es nuevo el idioma y el país, así que lo estoy tomando con mucha calma", dijo en conversación con Los Tenores.



"En lo futbolístico sigo igual, trabajando súper duro para ganarme un puesto en este club tan grande. Estoy con mucho entusiasmo y energía de querer sumar minutos como titular. Las veces que me toque hacerlo, lo voy a hacer de la mejor manera posible", agregó.







El jugador, de 21 años, aseguró que no ha conversado con Reinaldo Rueda, pero se ilusiona con un llamado a la selección. "No he hablado nada con el 'profe'. El ir citado a una selección sería muy lindo, pero no me han llegado rumores de nada. Me ilusiona como a todo jugador chileno, pero estoy tranquilo. Haciendo las cosas bien aquí creo que puedan llegar muchas oportunidades", indicó.



Por último, no quiso referirse a la derrota de la Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo. "Siempre voy a estar al tanto de lo que pase con la U, pero por el momento no quiero hablar sobre eso. Es un tema que no me corresponde", concluyó.