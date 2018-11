Ángel Valencia ejercerá acciones legales contra Fox Sports

El abogado Ángel Valencia salió al paso de las acusaciones que se desprenden del reportaje realizado por Fox Sports, donde se le relaciona como contraparte de Sebastián Moreno, actual candidato a la presidencia de la ANFP, en la querella sobre el robo en Codelco.

“Nunca fui contraparte de Moreno ni me topé con él en diligencia alguna, relacionada con esa defensa u otra causa” confirmó a ADN el abogado Ángel Valencia, quien además es cuestionado por asumir, el mismo año que trabajó en la causa, el cargo de secretario ejecutivo de la ANFP.

El abogado dejó de trabajar con Manuel Meriño y Daniel Lecaros, acusados del robo, en mayo de 2016 por diferencias en la estrategia de defensa. Cuatro meses después fue contactado por el actual director de la ANFP, Hugo Muñoz, para integrarse como abogado externo en el recurso de protección presentado a favor de Deportes Concepción.

“A Moreno lo conocí cuando comencé a tomar causas de ANFP como abogado externo, meses después que había dejado la defensa de Meriño y Lecaros” señala el abogado.

Es por esto que Valencia manifiesta, ante las acusaciones del reportaje, que “Son imputaciones infames, falsas y delirantes, las que se hacen respecto de mi persona en lo que publicó Fox Sports. Voy a ejercer acciones legales por ello”

Al ser consultado sobre Sebastián Moreno, el ex secretario ejecutivo de la ANFP expresó que “no corresponde que opine. Me parece correcto que las candidaturas sean objeto de control de idoneidad, pero ello debe hacerse sobre información verídica. Y para que eso funciones, el que difunda información falsa a sabiendas o por negligencia inexcusable, o emita opiniones injuriosas debe responder ante la ley”.

Recordar que las elecciones para la presidencia de la ANFP se realizarán el próximo 29 de noviembre.

Encuentre a continuación la carta de término de contrato de Ángel Valencia con la defensa de Manuel Meriño y Daniel Lecaros

Además encuentre el acta de la causa entre Manuel Meriño y Daniel Lecaros con minera La Escondida