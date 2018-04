Ángel Guillermo Hoyos y duelo ante Racing: "Entramos en una semana muy bíblica"

"Entramos en una semana muy bíblica, de mucho sentimiento familiar". Con estas palabras, el técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, calificó este lunes los partidos que sostendrán ante Racing de Avellaneda (martes, 21:30 horas) y Curicó Unido (sábado, 17:30).

"Creo que hay que disfrutar este momento, más que los nervios se apoderen y que no dejen actuar, hay que actuar a través del disfrute, ese disfrute -que no significa tranquilidad y relajación-, sino que la intensidad máxima de un rival que te fabrica situaciones a través de juego", dijo.

En conferencia de prensa, Hoyos reconoció que "no podemos asegurar el triunfo (ante Racing), porque esto no es así, pero sí de que el partido será muy intenso de dos grandes equipos, con grandes planteles y grandes jugadores".





En ese sentido, sostuvo que "jugamos ante un gran equipo, que viene ganando muchos partidos, jugando un fútbol importante y con objetivos planteados. Pero nosotros también tenemos esos objetivos y esa ilusión. Será un partido vibrante y con mucho entusiasmo".

"Ellos tienen individualidades, jugadores de selección argentina, pero la U también tiene jugadores de selección. Hay una paridad importante por dónde se mire y los 90 minutos serán muy intensos", anticipó, agregando que "en el fútbol no hay equipo perfecto. Vas a Barcelona o Milan y no es perfecto".

"Que descubran las falencias que puede tener Universidad de Chile... también ellos tienen falencias, el que no cometa errores no estaría acá. Eso no me preocupa", concluyó Hoyos.