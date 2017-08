Ángel Guillermo Hoyos: "Peligroso es estar en zonas de guerra", no Valdivia y Paredes

Es su segundo Superclásico. Y aunque será su primer duelo en el estadio Monumental, Ángel Guillermo Hoyos dijo este viernes que "tener temor a algo no sería correcto de parte mía".

"Colo Colo tiene grandes jugadores, de la misma dimensión de la U (...) Tiene grandes jugadores que puede inclinar la situación. Esto es así. pero me voy por el lado de que será un partido para disfrutar. Esto no deja de ser espectáculo y estoy agradecido de poder estar ahí. Sólo quiero disfrutar", expresó el DT azul.

En ese sentido, Hoyos sostuvo que le es fácil "descifrar a los míos", evitando así referirse al plantel del Cacique.

"Me encanta analizar a (David) Pizarro, a (Jean) Bose, a Yerko Leiva. Sería meterme en un terreno que no me gusta. Desconocer la capacidad de (Esteban) Paredes, (Jorge) Valdivia, así sucesivamente de cada uno, me quedaría corto, por lo que no puedo descifrarlos", afirmó.

Por lo mismo, agregó Hoyos, que tanto el delantero como el creativo "son jugadores que los vamos a disfrutar, que llenan".

"Peligroso es estar en zonas de guerra, (ellos) no son peligrosos (...) Esperemos contrarrestar virtudes y aprovechar las virtudes nuestras. Los chicos son crack", apuntó.