Ángel Guillermo Hoyos: No me tiene preocupado el fondo futbolístico de la U

El entrenador de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, habló en la antesala de los premios El Gráfico, en donde se refirió a lo ocurrido en el último tiempo con el equipo, señalando que no le genera ruido el fondo futbolístico que muestra el equipo.



"No me tiene preocupado absolutamente nada, porque sé que la U con los valores que tenemos podemos resolver. Esto es fútbol, juegan otros competidos y eso lo resalto. No es que inicias y ganas los 15 partidos", dijo.



El otrora estratega de Bolivia reiteró la idea de que "el equipo, desde el 2 de enero no nos ha dado más que satisfacciones personales y eso uno lo agradece públicamente. Los otros también juegan, se preparan y esta es una liga en la que lleguen varios equipos a competir, es para elogiar a los rivales".



Con respecto a cómo resolverá la falta de Gonzalo Jara y Christian Vilches, Hoyos sostuvo que "hemos trabajado con Alejandro Contreras y con Rodrigo Echeverría, y vamos a tratar de trabajar con ellos. Es una posibilidad de que ellos estén el próximo fin de semana".