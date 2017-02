Ángel Guillermo Hoyos: "La calidad de Gonzalo Jara la he visto en Piqué"

Ante el bajo nivel que ha mostrado desde su llegada a Universidad de Chile, el técnico Ángel Guillermo Hoyos debió salir nuevamente a dar un espaldarazo al defensa Gonzalo Jara -suspendido por expulsión-, a quien comparó con el mismísimo Gerarad Piqué.

En conferencia de prensa, el DT de los azules reiteró su apoyo al zaguero, quien -a su juicio- "es seguro el central del Mundial (de Rusia 2018) y de la próxima Copa América".

"La calidad de Jara la he visto en Piqué, aunque no lo crean. Esta semana trabajó un volumen cercano a los 50 kilómetros. Hoy corrió casi 9. Le va a dar muchas satisfacciones al club. Yo llego a las 07:00 am y Gonzalo está desde temprano en el gimnasio", detalló.

En esa línea, salió al paso de los cuestionamientos al jugador, asegurando que "es fácil descalificar, por qué es tan difícil elogiar (...) Yo llego a las 07:00 am y Gonzalo está desde temprano en el gimnasio".





Hoyos, asimismo, se refirió al intercambio de opiniones entre David Pizarro y Johnny Herrera, señalando que "son opiniones personales. Cada uno es libre de expresar lo que siente. es productivo ese intercambio de opiniones".

"En el vestuario participamos todos y se habla de todo. Es un tema de todos. Varias personas podemos colaborar y hacer las cosas más fáciles", concluyó.