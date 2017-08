Ángel Guillermo Hoyos: Hoy queremos más a la U que antes

El técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, lamentó lo ocurrido en el Monumental, aunque en su particular estilo, puesto que no hizo un análisis público con respecto a lo ocurrido en Macul, aunque sí se hizo totalmente responsable del resultado.



"Quiero dejar en claro que después del partido muchas veces es difícil mirarse a los ojos, si pierdes. Tenemos esa capacidad. Hoy queremos mucho más al equipo que horas atrás, porque en las adversidades hacen esconderte y acá nadie se esconde", sostuvo.



Acerca de los culpables, el trasandino comentó que "la responsabilidad es mía, en todos los aspectos. Esto nos da más carácter, más valentía. Nos hace mejores".



Por último, destacó el planteamiento del Cacique, indicando que “hay virtud del equipo rival”, pero que de todas formas "ocurrieron algunas fatalidades que no nos habían pasado anteriormente".