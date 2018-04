Ángel Guillermo Hoyos: "El 2-1 nos descontroló emocionalmente"

Ángel Guillermo Hoyos volvió a sucumbir ante Colo Colo, pues la U fue derrotada 3-1 en el estadio Nacional.

Respecto a su análisis del Superclásico, el argentino señaló que "entramos muy metidos en el partido y nuestro inicio fue bueno. Ellos crecieron, nos empezaron a ganar el mediocampo y nos crearon dificultades con las proyecciones de Baeza. Ocurrieron varias cosas tras el empate y logramos reactivarnos. El 2-1 nos descontroló a nivel emocional y lo sentimos, la expulsión nos impactó por la exigencia del partido".

Sobre las razones de por qué no pudieron mantener la ventaja inicial, el técnico azul apuntó que "fue virtud de Colo Colo dar vuelta el partido, no pudimos controlar ese aspecto. Nosotros no nos tiramos para atrás, ellos nos llevaron a eso y lamentablemente nos hicieron goles en momentos claves".

Por último, Hoyos dio la clave para olvidarse de esta dura caída: "Es un grupo de mucha experiencia y estamos construyendo algo bueno nacional e internacionalmente. Tenemos un compromiso muy grande el jueves, hay que dar vuelta la página lo más rápido posible para tener bien al equipo".