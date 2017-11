Ángel Guillermo Hoyos comparó al plantel de la U con clásico de Ricardo Arjona

El técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, desestimó las críticas en contra del juego que presenta el cuadro azul, manifestando que el abanico de posibilidades a la hora de hablar de un buen funcionamiento es amplio.



"Trabajamos para ganar. Todos lo hacen igual, después lo pueden vestir o desvestir. Jugar mal o bien es muy amplio. Si un equipo juega de una forma, por segundo balón, por las bandas, con interiores…No ganas por casualidad", sostuvo.



El DT del Romántico Viajero aprovechó de dar su opinión con respecto a la opción de que Marcelo Bielsa retorne a la selección chilena, comentando que sería una buena oportunidad para la nación.



"Sería extraordinario. Me gusta la gente que crece, que se desarrolla y que transmite algo. Me acuerdo de la forma como despidieron a Bielsa, fue algo impresionante. Soy un enamorado del fútbol y me encantaría conocerlo. Sería una gran bendición para el fútbol y la República de si regresa", afirmó.



Por otra parte, Hoyos también aprovechó de referirse sobre Ricardo Arjona, en vista de que asistió a uno de sus conciertos.



Al respecto, expresó que compara a la U con "la ‘Señora de las cuatro décadas', porque tenemos un plantel de madurez, de jóvenes grandes, porque nunca dejamos de ser jóvenes, pues acá tenemos gente de edad avanzada, no diré nombres, y les pido que nunca dejen de ser los niños que son".