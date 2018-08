ANFP rechazó de plano opción de clausurar el Monumental tras incidentes en el Superclásico

AS Chile

Luego de los problemas de seguridad que tuvo el Monumental este sábado en el Superclásico, la Intendencia citó a una reunión en que participó Hugo Muñoz(director de la ANFP), Alejandro Paul (Gerente General de Blanco y Negro), Luis Urzúa (Jefe de Seguridad de ByN) y representantes de Estadio Seguro.

Muñoz dejó en manos de la Intendencia y el Tribunal de Disciplina una eventual sanción a Colo Colo. Sin embargo, deslizó indirectamente que el recinto no será clausurado, tal como había pedido Karla Rubilar.

"Las sanciones van en multas económicas o lo más graves como jugar sin público, pero el Tribunal tendrá que tomar los antecedentes, citar a Colo Colo para que se defienda, es una decisión de un órgano autónomo", aseguró a la salida de la cita. Además, dijo que los incidentes fueron aislados.

Sobre los motivos de por qué no se suspendió el duelo, el directivo lo explicó así: "No podemos castigar a 40 mil personas por 300 inadaptados. No hay denuncias de agresión a nadie, no hubo apedreamientos a nadie. Siempre hay riesgo por la integridad de los jugadores, pero nada de eso sucedió".

Alejandro Paul complementó: "Ese es un escenario que no existe para nosotros, ni siquiera lo hemos pensado", señaló sobre la opción de cerrar el Monumental por todo el 2019. "Colo Colo cumplió con toda la tabla de operación: los guardias, los validadores, con los controles, con la ambulancia, con el sellado del estadio, pero es difícil cumplir con lo imposible", agregó.

Además, aseguró que están en proceso de investigación para conocer quiénes ingresaron la pirotecnia. Y así aplicar sanciones, como el derecho de admisión.