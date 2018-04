ANFP expresó malestar contra Colo Colo y la U por no enviar jugadores convocados por Rueda

La ANFP dio a conocer su malestar con respecto a la decisión de Colo Colo y Universidad de Chile de no enviar a todos sus convocados para el microciclo a cargo del técnico, Reinaldo Rueda.



Por medio de un comunicado, el ente rector del fútbol chileno expresó que lamentaron la determinación de los albos y azules y que las quejas fueron comunicadas a los respectivos clubes.



De paso, se comunica que el trabajo de los microciclos no es incompatible con la correcta preparación de un jugador profesional para los partidos de la competencia local, puesto que es complementario y ayuda a su desarrollo.



Vale decir que tanto Colo Colo como la U no enviaron a todos sus futbolistas llamados, en vista de que este fin de semana se juega el Superclásico del fútbol chileno.