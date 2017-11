ANFP e irregularidades en viajes: No se ha tratado de pasar a algún familiar como miembro

Tras las irregularidades denunciadas en los viajes de las señoras de algunos directivos de la ANFP, entre los que se cuenta a Arturo Salah, Sebastián Moreno y Aldo Conrado, desde el ente comentaron que hubo simplemente un error a la hora de realizar la facturación, de acuerdo a Claudio Tessa, gerente general de la entidad.



En conversación con ADN, explicó que "nosotros recibimos aproximadamente entre 700 y 1.000 facturas al mes. Es probable que alguna de ellas la glosa no sea la más feliz, pero aquí no se ha tratado de pasar a alguien como miembro. Claramente están los medios y esto fue pagado por Arturo".



"A todas las facturas de estos casos, se le pidió a la agencia la nota de crédito y que se facturara directamente a ellos", complementó.



De hecho, Tessa aclaró que "uno no está autorizado a que paguemos pasajes de familiares. No hay procedimiento para eso. Hablaría mal de nosotros. Al contrario, lo que existe en algunos casos cuando son viajes en conjunto se utiliza a la misma agencia para que se busquen los pasajes, pero la boleta debe ser al nombre del director o de quien la emitió".



Vale mencionar que la ANFP terminó su vínculo con Giratour y que la licitación, que no fue del todo clara de acuerdo a antecedentes, la obtuvo Mundotour.