ANFP decidió no llevar al Tribunal de Disciplina el caso de Baeza en Colo Colo

Ya hay pronunciamiento oficial de la ANFP sobre el caso de Claudio Baeza en Colo Colo. El jugador junto al club se encontraban en el ojo del huracán luego de que se acusara que el volante había tenido acercamientos con hinchas del Cacique, asegurándose que había regalado su camiseta después de un entrenamiento.

Pero lo ocurrido finalmente no pasó a mayores, ya que a través de un comunicado efectuado este jueves, la ANFP decidió no llevar al Tribunal de Disciplina el caso, por ende no habrá castigo para los albos, quienes podrían haber arriesgado pérdida de puntos en caso contrario.

De esta forma, el tema de Baeza ya queda en el olvido y los albos ahora sólo se concentran en el duelo ante Temuco de este fin de semana y posteriormente para enfrentar a Corinthians por los octavos de final de Copa Libertadores.