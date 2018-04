ANFP decide no multar a Colo Colo y la U por la no cesión de jugadores a la Roja

Finalmente, la ANFP decidió no multar a Colo Colo y la U por la no cesión de los jugadores nominados para el tercer microciclo de la Roja.



En los azules fueron convocados: Johnny Herrera, Gonzalo Jara, Rodrigo Echeverría, Lorenzo Reyes, Angelo Araos, Jean Beausejour, Mauricio Pinilla y Francisco Arancibia. No obstante, solo este último se hizo presente en Juan Pinto Durán.



Mientras que en los albos, Brayan Cortés, Óscar Opazo y Claudio Baeza fueron citados. Sin embargo, el portero suplente del Cacique fue el único jugador liberado por Pablo Guede para sumarse a los trabajos de Rueda.



Desde la entidad reguladora del fútbol nacional decidieron no aplicar el artículo 71 del reglamento. "Se evaluó la situación y esta vez se optó por presentar el malestar directamente a los clubes a través de un comunicado. Esperamos que en el futuro no se repita", señaló el gerente de selecciones, Ian Mac-Niven, en conversación con El Mercurio.



Pese a que ambos clubes señalaron haber realizado las gestiones correspondientes, Reinaldo Rueda igualmente citó a los jugadores. Tras la no cesión, la U y Colo Colo arriesgaban una multa de $180 y $90 millones, respectivamente.