ANFP confirmó que duelos pendientes del Campeonato Nacional serán reprogramados

Tras el paro de los futbolistas que se decretó en los últimos días, la ANFP decidió reprogramar los partidos pendientes de la primera rueda del Campeonato Nacional.



En rigor, los duelos afectados eran los de Everton vs Cobresal (correspondiente a las sexta fecha) y Universidad Católica vs Unión Española (de la decimocuarta).



Al respecto, el gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, sostuvo que las nuevas fechas serán reprogramadas y "se trata de partidos reprogramados y que vienen de jornadas anteriores, en donde el resto de los competidores de Primera División dispuso de planteles completos. Llegamos al acuerdo con los clubes de hacer esta reprogramación para tratar de mantener el equilibrio deportivo".



Para finalizar, expresó que "el objetivo es no perjudicar a los clubes, a los jugadores y no alterar los cierres de temporada de todos los participantes".