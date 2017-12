ANFP certifica que Deportes Puerto Montt no recibió US$ 500 mil para desarrollo del fútbol joven

Haciendo uso de su derecho a réplica y ante una información de ADN, referida a la participación del directorio en la recepción de dineros durante la administración de Sergio Jadue, Deportes Puerto Montt confirmó este miércoles que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no le entregó US$ 500 mil cuatro años atrás.

Así lo certifica el propio ente del balompié chileno, a través de un documento firmado el 09 de junio de 2015 por su representante legal y gerente general, Rodrigo Grümberg, donde se destaca que el club "no recibió el aporte de $235.735.000 el año 2013 para gastos asociados al desarrollo de fútbol joven".

"Este aporte lo acordó el Honorable Consejo de Presidentes y fue entregado a los clubes afiliados a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que participaban en las categorías de Primera División y Primera B", señala el texto.

La información indicaba además que el expresidente de Deportes Puerto Montt Patricio Corominas armó un fondo especial para dicho dinero. Fue el mismo aludido, quien precisó que "los US$ 500 mil nunca llegaron a Deportes Puerto Montt, pues el año 2012, como se sabe Deportes Puerto Montt descendió de categoría, razón por la cual el dinero mencionado, según acuerdo adoptado por la ANFP, no le correspondía".

"Lo que efectivamente recibió Deportes Puerto Montt, en aquella época, fue una indemnización de 25 mil UF, las que serían pagadas en 12 cuotas mensuales sucesivas de 2.083 UF, conforme al reglamento de la ANFP", señaló en una carta firmada y enviada a este medio.

Al respecto, añade en el documento, "existen los cheques girados por la ANFP, por montos de 47 millones de pesos aproximadamente, y debidamente depositados en una cuenta corriente del Bando Security, perteneciente al club Deportes Puerto Montt".

"Por lo que viene dicho, debo aclarar que yo no he creado ningún 'fondo especial' por aquellos US$ 500 mil como se afirma. Por último, existen antecedentes de la propia ANFP que acreditan que los US$ 500.000 nunca fueron entregados a Deportes Puerto Montt", cerró Corominas.