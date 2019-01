Andy Murray anunció su retiro del tenis profesional para este año

Sorpresa total. El ex número uno del mundo en el Ranking ATP, Andy Murray, anunció este jueves que se retirará del tenis profesional durante este año, especificamente después del torneo de Wimbledon

El jugador británico -golpeado por las lesiones- confesó en rueda de prensa el hecho, que terminó dejando perplejo a todo el mundo tenístico.

"Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", lanzó en Melbourne, donde competirá en el Abierto de Australia.

"Donde me gustaría poner fin a la competición es en Wimbledon, pero no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo. Creo que hay posibilidades de que el Abierto de Australia sea mi último torneo", cerró.