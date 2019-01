Andrés Vilches tras su llegada a Colo Colo: 'Vuelvo por una revancha'

Andrés Vilches es uno de los refuerzos de Colo Colo para este 2019 tras su paso por Universidad Católica. El delantero ya había vestido la camiseta de los albos durante temporadas pasadas e incluso ganó dos torneos nacionales y una Copa Chile.

Vilches en conversación con el sitio web oficial de los albos aseguró que está contento por la oportunidad y va en búsqueda de una revancha.

"Estoy contento, muy feliz de poder volver. Tenía esa espinita y se dio la oportunidad de poder volver así que vuelvo por una revancha, a trabajar, a entrenarme y tratar de lograr los objetivos que nos propongamos este año".

Además confesó que tiene una muy buena relación con Mario Salas, quien nuevamente lo dirigirá tras su paso por Huachipato. "No, no es un papá pero sí una persona que le tengo mucho cariño. Trabajé con él y me sirvió mucho para mi desarrollo futbolístico y también en lo personal; crecí mucho con él".

Sobre el desafío que tiene Esteban Paredes esta temporada de poder ser el goleador histórico del fútbol chileno, Vilches aseguró que espera ayudarlo a conseguir ese logro. "Se va a recordar siempre, cada vez que muestren sus goles. Sí, obvio, todos sabemos lo que es Esteban. Es una leyenda. Esperemos que pueda cumplir su récord. Trataré de poder ayudarlo si es que me toca o si no desde fuera trabajar para que podamos lograr los objetivos y que Esteban pueda ser el goleador histórico".

Los albos viajarán el día domingo rumbo a Argentina para realizar la pretemporada en suelos trasandinos donde se medirán ante Platense y Real Pilar.