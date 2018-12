Andrés Vilches sobre interés de Colo Colo: 'Va a ser lindo si se da'

Andrés Vilches es pretendido por Colo Colo y Universidad Católica para la próxima temporada tra su buen cierre de año.

El delantero aseguró que aún no tiene claro donde jugará durante el 2019. "Mi futuro no sé nada todavía. Hay reunión los próximos días y todo se está viendo con mi representante y dirigencia de ambos equipos. Hay que tener calma. Soy jugador libre en estos momentos y quiero optar por algo que me convenga".

Tras la obtención del título con la Universidad Católica, el delantero aseguró que permanecería en el club. Sin embargo, ahora siente que cambió un poco el panorama.

"En ese momento estaba con euforia, pensaba quedarme y todavía estaba Beñat. Fue el gran precursor de que llegara a la Católica. Creo que me había ganado una posición en el equipo y por eso estaba motivado en seguir. Ahora cambia un poquito la percepción, con el nuevo técnico que no lo conozco y él tampoco a mí".

Tras la llegada de Mario Salas, Vilches asegura que se siente un poco más ilusionado con jugar por los albos durante la próxima temporada. "Cambia el panorama, porque conozco al cuerpo técnico, al entrenador y su forma de jugar. También al club. Va a ser lindo si se da. Tuve una conversación con él, pero más personal, para saber cómo avanza mi lesión. Esperemos ver cómo avanza, próxima semana".

Ambos clubes retornarán a las prácticas durante la primera semana de enero para realizar el trabajo de pretemporada.