Andrés Vilches: "Me siento muy cómodo y feliz en la UC"

Pese a que no ha sido titular en los últimos partidos de Universidad Católica, Andrés Vilches no dejó dudas respecto al momento que vive en los cruzados.

"Me siento muy cómodo y feliz en la UC, en todos los aspectos. Espero devolver la mano y entregarme por el equipo. No es algo fácil que compren mi pase, pero me siento valorado porque el cuerpo técnico me pidió y el club me quiso traer", indicó.

Sobre los minutos que jugó el sábado ante Colo Colo, el delantero apuntó que "todos sabían que para mí tenía mucha importancia, porque soy exjugador del club. Tenía mucha ganas de demostrar que me debo a Católica, estuvimos cerca del empate y ahora estamos enfocados en Palestino".

La escuadra de Beñat San José tiene 18 puntos, compartiendo la cima del Torneo Nacional 2018 con Universidad de Chile.