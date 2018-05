Andrés Vilches: "Me quiero quedar en la UC, estoy muy contento y agradecido"

Andrés Vilches conversó con ADN Deportes tras el empate con Universidad de Chile en San Carlos, y lamentó no haber podido brindarle un triunfo a la hinchada. Además, le mandó un mensaje a la dirigencia cruzada para continuar en la precordillera.



"Queríamos darle una alegría a la gente, todos se dieron cuenta cómo estaba San Carlos hoy día, y eso era una motivación extra. Lamentablemente no pudimos quedarnos con los tres puntos, pero hay que seguir trabajando, tratando de mejorar y mantenernos en la parte alta", indicó el delantero.



Respecto al polémico arbitraje de Roberto Tobar, Vilches llamó a enfocarse en lo futbolístico. "Yo no hablo mucho de los árbitros, a veces se equivocan para bien o para mal (...) Están las imágenes, qué más te voy a decir, no soy el encargado de analizar eso. Nosotros tenemos que seguir trabajando, no meternos con cosas extrafutbolísticas", agregó.



Por último, volvió a recalcar que su intención es quedarse en la UC una vez que finalice su préstamo: "Me quiero quedar. Estoy contento acá, muy contento. Nunca pensé que me iban a recibir de la forma en que lo han hecho y estoy muy agradecido por lo mensajes y por la gente que he conocido".