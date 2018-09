Andrés Vilches: "Cuando uno juega hay que mantener la calma, y cuando no, también"

Sin duda, Andrés Vilches no vive días fáciles. El jugador de la UC no ha sido utilizado en toda la segunda rueda por Beñat San José, y su préstamo en el cuadro de la franja, terminará al final de la temporada.

A pesar de eso, el ariete que ha vestido las camisetas de la UC y Colo Colo, anticipa que el partido de hoy, es “es muy especial, por lo que significa. Va a ser complicado, pero si ganamos va a ser muy importante para lo que se viene al final del campeonato", anticipa

"Necesitamos de estos partidos para tener más confianza y agarrar un plus extra. Creo que éste es el partido más importante que tenemos para agarrar esa confianza", asegura.

Vilches asume su distancia con el técnico cruzado, Beñat San José. "No he podido conversar con el profe. No es el momento, es un clásico, se viven otras emociones y hay que ocuparse de los detalles. Viene una para (por la fecha FIFA) y va a ser el momento indicado para poder conversar y ver mi futuro", indica.

"Cuando uno juega hay que mantener la calma, y cuando no, también. En lo personal estoy muy tranquilo y muy sereno para estar bien si llego a estar considerado, y si no, entrenarme para estar bien en lo físico”, señaló un resignado Vilches.