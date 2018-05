Andrés Iniesta confirmó que seguirá su carrera en Japón

Andrés Iniesta reveló este miércoles que tras dejar el Barcelona, seguirá su carrera en Japón por los próximos años. De esta forma, el mediocampista terminó por despejar la incógnita respecto de su futuro.

Vissel Kobe será el nuevo club que defenderá el mediocampista español, quien mostró una imagen del inicio del viaje junto al dueño de la escuadra nipona de primera división, Hiroshi Mikitani, quien estaba vinculado al cuadro catalán a través de su principal sponsor: Rakuten.

En los próximos días el volante será presentado en Tokio con bombos y platillos.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc