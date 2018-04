Andrés Iniesta anunció su salida del Barcelona tras 22 temporadas

Andrés Iniesta le puso fin a las especulaciones y este viernes oficializó su salida del FC Barcelona.



"Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno conmigo mismo y a nivel familiar", dijo visiblemente emocionado sin poder contener las lágrimas.



"Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año. Este club se merece lo mejor de mí como he hecho hasta ahora y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos", argumentó.



El volante de 33 años deja el Barca tras 22 temporadas en el club, al que llegó cuando apenas tenía 12 años de edad.



Respecto a su futuro, Iniesta descartó jugar en otro club europeo, aumentando los rumores de su partida al fútbol chino.

