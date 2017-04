Ancelotti: La UEFA tiene que poner a árbitros de más calidad o videos

El técnico del Bayern Munich, Carlo Ancelotti, tampoco se escondió nada a la hora de cuestionar el desempeño del árbitro húngaro, Viktor Kassai, en el duelo ante Real Madrid. El italiano afirmó que la UEFA deberá tomar medidas en torno a lo ocurrido en esta jornada.



“Hemos planteado muy bien el partido. Creo que merecíamos más. Las decisiones arbitrales nos han penalizado mucho. La tarjeta de Vidal no era tarjeta. Los dos goles de Cristiano en la prórroga eran fuera de juego. En cuartos de final tienes que poner a un árbitro con más calidad o la UEFA tiene que poner el video. Hay demasiados errores”, afirmó.



Ancelotti le restó responsabilidad al chileno en lo ocurrido, declarando que “tiene que estar más tranquilo. La primera tarjeta es merecida, pero la segunda no. Es un fallo del árbitro”.



Ancelotti fue más allá, al manifestar que “si el árbitro no hubiera fallado nadie sabe lo que hubiera pasado. No necesitaba mirar el video para ver que Vidal tocaba el balón. Lo he visto en directo”.