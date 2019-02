Amigo de Emiliano Sala: Él no quería viajar y hay un responsable

La desaparición del atacante argentino Emiliano Sala suma una nueva interrogante desde sus cercanos. Un amigo del delantero aseguró que el representante del futbolista tendría la responsabilidad de hacerlo viajar esa noche desde Francia a Inglaterra.

Maximiliano Duarte aseguró al canal América que "vamos a esperar que pase un poco el tiempo. Y es que hay un culpable. Porque Emiliano nunca decidió subirse a esa avioneta. Son todas obligaciones que uno tiene, que como jugador profesional va aceptando".

Informa el Diario Olé que cuando al amigo de Sala le consultaron si no quiso subirse al avión, dijo que "claro que no (...) Lo aconsejable es acostarse y levantarse temprano, desayunar como corresponde y llegar bien descansado. Pero viajar de noche, en esas condiciones en las que Emi viajo, fueron totalmente obligadas".

Duarte incluso se refirió al diálogo que mantuvo con Sala antes del viaje, manifestando que "en los mensajes decía 'chicos tengo que volver, no puedo descansar, no puedo parar'. Está totalmente claro en el mensaje que se viralizó, que el dice que no paró en todo el día. En unos mensajes anteriores, que yo intercambié con él, me decía que quería quedarse a dormir, que no quería salir. Él no quería viajar, hay un responsable".