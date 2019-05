América cayó ante León: Nicolás Castillo salió abucheado y fue blanco de todas las críticas

El León validó sus pergaminos como líder histórico de la Liga MX y derrotó al América en la primera semifinal de los playoffs.

El conjunto felino se impuso por la cuenta mínima en el estadio La Corregidora con un gol de Jose Juan Macías (70'), tras 26 toques del equipo.

Nicolás Castillo salió reemplazado al minuto 86', fue abucheado por la hinchada de las Águilas y se enfrascó en una discusión con su DT, Miguel Herrera, disconforme con la decisión.

Pese al incómodo momentos, el Piojo salió a defenderlo en conferencia de prensa y sostuvo que el chileno "fue uno de los más importantes arriba; así son los delanteros, de repente se les seca el gol y hay que esperar a que lo tengan".





También descartó que el factor de no haber podido jugar en el Estadio Azteca: "La cancha estaba perfecta, eramos locales en la tribuna, no había uno que le fuera a León, todos le iban al América. No es pretexto, jugamos bien, pero no la metimos".

La derrota encendió los ánimos de los periodistas deportivos mexicanos. José Ramón Fernández de ESPN fue uno de los más indignados con el desempeño del chileno y disparó: "Castillo ha resultado un petardo con un sueldo enorme".