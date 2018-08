Álvarez y quejas de la UC por los errores arbitrales: "A veces hay que pegar el grito"

El defensa de Universidad Católica, Cristián Álvarez, dijo respaldar las palabras de José María Buljubasich, gerente deportivo de los cruzados, con respecto a los problemas que ha tenido el arbitraje y que los ha perjudicado en situaciones puntuales.



Al respecto, el Huaso comentó que urge la necesidad de que la tecnología llegue al fútbol chileno, además de que se profesionalice a los árbitros.



"Tengo mi teoría de la situación con los árbitros, que (para mí) pasa porque si no se hace profesional y los jugadores lo son cada vez más, más rápidos, fuertes y el árbitro no sigue eso, se va quedando atrás", dijo.



"Imagínate un línea pueda correr como el Chapa Fuenzalida, no lo pilla. Van a seguir habiendo errores humanos, por eso viene la tecnología, pero acompañado del VAR debe venir una profesionalización del arbitraje de manera urgente", lanzó.



Acerca de los reclamos del cuadro estudiantil, Álvarez consideró bien que el club hiciera su descargo, pues "a veces hay que pegar el grito o reclamar por situaciones especiales que están pasando, pero hay que comprender las situaciones y momentos en los que estamos. Mi llamado es más por un tema de profesionalizar esto y que llegue la tecnología lo más rápido posible a Chile".