Álvarez: La cancha del Lucio Fariña está para futbolito, pero no para fútbol profesional

El defensa de Universidad Católica, Cristián Álvarez, criticó el campo de pasto sintético del Lucio Fariña de Quillota, a raíz del último encuentro entre los estudiantiles y San Luis por el Campeonato Nacional. El Huaso llamó a las autoridades del fútbol a tener ojo con este tipo de lugares por el bien de la salud de los futbolistas.



"Me tocó debutar en una cancha que es de las más difíciles para nosotros en Chile. No creo que esté…sí para arrendar para gente que juega futbolito, pero para fútbol profesional no creo que esté apta", afirmó.



Con respecto al cuestionamiento constante al estilo de juego de los Cruzados, Álvarez reconoció que no ha sido el más vistoso, pero que de todas formas tiene sus méritos.



"A nosotros nos encantaría jugar como el Real Madrid, nos gustaría jugar de la misma forma, pero llegar más al arco. No lo hemos hecho mal, que se entienda bien a esta UC porque ha sido súper efectiva, llega dos veces y hace los goles", sostuvo.