Almirón y el duelo con Colo Colo: "No especularemos, vamos a salir a ganar"

Jorge Almirón otorgó una conferencia de prensa tras la práctica de Atlético Nacional y analizó lo que será el duelo de este jueves ante Colo Colo por Copa Libertadores.



"Asumirlo como tal, es el último partido y queremos clasificar. Va a ser decisivo para los dos, será un buen partido. Nosotros como local tenemos la obligación de ganar y Colo Colo también viene con esa necesidad", dijo el trasandino.



El técnico del "Verdolaga" sabe que el empate los clasifica, pero dejó en claro que saldrá a buscar la victoria desde el primer minuto. "Sabemos que el punto nos sirve, pero uno sale a buscar el punto y minuto 90 te hacen un gol y pierdes 1-0. La idea del equipo no es especular nunca, es salir a ganar. Somos un equipo grande y no podemos especular. Vamos a salir a ganar el partido", indicó.



Respecto a la llegada de Héctor Tapia a la banca alba en reemplazo de Pablo Guede: "El cambio de entrenador siempre da un aire diferente. También cambió el parado del equipo. Ha sacado buenos resultados, ha variado jugadores en el equipo inicial y tiene jugadores de jerarquía. Los resultados les han favorecido, se han posicionado bien en la Copa. Colo Colo ha mejorado en su juego y en los resultados".



Además, aseguró que la baja de Julio Barroso es "sensible" para el Cacique. "Es un jugador importante para ellos, de experiencia, muy reconocido para ese plantel. Es una baja sensible, pero ellos tienen jugadores de jerarquía", agregó.



Por último, no quiso profundizar en el esquema de Tapia, pero señaló que tiene bastante estudiado a su rival. "Sabemos cuál es el equipo que puede llegar a iniciar, vimos bastantes cosas del rival. Estamos preparados".