Allen Iverson: 'Michael Jordan será para siempre el mejor de la historia'

Desde que debutó en la NBA en 2003, Lebron James ha sido uno de los jugadores más relevantes de la mejor liga de básquetbol del mundo.

Con los retiros en los últimos años de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y Tim Duncan, entre otros, quedó como el nombre más ilustre.

Sin embargo, para Allen Iverson nunca va a superar a Michael Jordan. "Amo a Lebron, es el mejor de su generación. Pero veo a gente poniéndolo sobre Mike y eso nunca va a pasar", indicó.

Más categórico aún, "The Answer" apuntó que "Mike es el Jesús negro. Está en otra liga, es el mejor de la historia y lo será para siempre. No vengan a insultarme con estadísticas, eso no va a cambiar nada".

El exjugador de los Philadelphia 76ers también entregó su quinteto ideal de todos los tiempos: Stephen Curry, Bryant, Jordan, James y O'Neal.