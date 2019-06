Alfredo Arias y la clasificación en Copa Chile: 'Me voy preocupado porque jugamos mal'

Las caras en la Universidad de Chile tras eliminar a Rangers de la Copa Chile 2019 no eran las mejores. Pese a avanzar de ronda, el empate ante el cuadro "piducano" dejó preocupados a todos en el Estadio Nacional, y prueba de ello fueron las palabras del arquero azul, Fernando de Paul.

Comentarios del meta que fueron avalados por el entrenador de los azules, el uruguayo Alfredo Arias en conferencia de prensa: "en los últimos partidos habíamos vuelto a jugar mejor, y hoy que era un partido para consolidar eso e irnos felices nos vamos tranquilos porque logramos la clasificación, pero yo personalmente me voy preocupado porque jugamos mal".

Respecto al nivel exhibido ante Rangers, Arias agregó que: "a mí me gusta que mi equipo juegue de otra manera, más cercana a la que jugó en los últimos partidos que esta que mostramos hoy. Nos pusimos en una presión psicológica, atacamos mal, defendimos mal, no generamos espacios, simplemente jugamos mal, cualquier análisis que se pueda hacer va ser en base a eso, jugamos mal y no hay excusas".

Al finalizar no buscó más justificaciones en cuanto al nivel futbolísitico mostrado en Ñuñoa: "tenemos que reforzar algunas líneas para mejorar, tenemos que tener un mínimo de dos jugadores por puesto. La selección y los lesionados no nos pueden perjudicar tanto", cerró.