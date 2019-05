Alfredo Arias sobre Herrera: 'Accedí a su pedido de no ser citado'

Una nueva polémica se avizora en el horizonte de Universidad de Chile, luego de que Alfredo Arias diera la explicación por la que dejó fuera de la convocatoria a Johnny Herrera para el Superclásico contra Colo Colo.



Según el estratega uruguayo, el guardameta fue quien le pidió que no lo convocara si es que no iba a ser titular en dicho encuentro; en una información que ya había sido difundida por algunos medios en el cotejo contra Coquimbo Unido.



"La decisión de por qué lo dejé afuera la primera vez dije que era técnica, y sigue siendo técnica. Y ahora voy a dar la explicación porque merece la trayectoria y el respeto que me merece Johnny, aparte de la persona que es. Respeto su trayectoria, accedí a su pedido de no ser citado mientras él pensará que podría aportar al equipo desde otra posición. Lógicamente, accedí a ese pedido", comentó.



Cabe decir que las palabras de Arias contrastan con las del propio Herrera, quien sostuvo que "Arias está confundido. Yo le dije que quería estar, en la banca o en la cancha, pero quería estar".



Por otro lado, el DT de los azules confirmó que Ángelo Henríquez se ganó un puesto, ya que "ha fortalecido su mente, sus falencias en el entrenamiento y eso es muy importante. He tratado de recordarle su pasado en estos días. Es mi decisión y su merecimiento".



Finalmente, Arias comentó que "si se gana este partido me voy a sentir feliz. Y vamos a estar reconfortados y con más confianza, pero no va a cambiar mi esencia. El mensaje para mañana es 'vamos a salir a ganar', como hemos salido en todos los partidos".