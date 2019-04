Alfredo Arias respaldó al plantel: 'Hay mucha bondad, veo compromiso en ellos'

Alfredo Arias analizó el momento que vive Universidad de Chile de cara al duelo ante Unión La Calera por el torneo nacional.

El uruguayo aseguró que ha estado trabajando para poder revertir los malos resultados obtenidos en las últimas fechas. "Nosotros hablamos con muchos jugadores en todo momento. No puedo decir si algunos se bloquean, lo que sí acá hay mucha bondad. Mi trabajo es entrenar, elegir y en la semana vamos construyendo el equipo. Veo compromiso en ellos".

Sobre las críticas que han caído a través de las redes sociales sobre su juego y líos dirigenciales que han afectado al club. "Para mi gusto las redes sociales son incompatibles con mi trabajo. No escucho, ni leo, ni veo. Salvo que alguien me diga "esto es grave" ".

Tras el conflicto de los premios que surgió ayer, Arias no quiso meterse en el tema. "Ya no soy jugador y no puedo dar opiniones de otros. No sé si están bien o no los premios. Como exjugador de fútbol, creo que las cosas se enfrentan siempre en el propio ámbito y en el momento".

De todas formas, el entrenador manifestó su optimismo y alegría por estar al mando de los azules. "Yo estoy acá porque la U no ganaba. No hay que darle más vueltas. Gracias a eso, seguramente es que estoy acá. Este es un gran equipo, una gran institución gracias a las personas que luchan para mantenerlo".

El partido de Universidad de Chile será ante Unión La Calera el día domingo a las 17:30 horas.