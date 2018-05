Alfredo Arias reconoció contactos con la U, pero en 2016

El técnico uruguayo, Alfredo Arias, reveló que la U se contactó con él, pero no ahora sino cuando se dio la salida de Sebastián Beccacece de la banca de los estudiantiles en 2016.



Tras renunciar a Emelec, el estratega afirmó que "el año pasado me contactaron cuando perdimos la primera etapa, porque en esa también Beccacece fue removido. Me llamó el gerente pero ahora nadie me ha contactado".



Acerca de los rumores, Arias manifestó que probablemente se alimentaron con base a la campaña que realizó en Santiago Wanderers.



"En Chile dejamos un buen recuerdo y con la noticia de anoche (de su renuncia) esa excesiva información a veces no se condice con la verdad", dijo.