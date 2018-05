Alfredo Arias: Mi prioridad es la U

El técnico uruguayo, Alfredo Arias, confirmó a El Mercurio que su principal objetivo profesional es recalar en Universidad de Chile, en vista del interés de los azules de contar con el otrora estratega de Emelec.



Durante el diálogo con el rotativo, el entrenador comentó que "mi prioridad es Universidad de Chile" y que tiene cierto conocimiento del conjunto estudiantil gracias a sus años como futbolista profesional.



"Desde que jugaba en Chile, hace varios años, escuchaba a Arturo Salah, Manuel Pellegrini, Hugo Carvallo, Miguel Ángel Gamboa y Wladimir Bigorra lo que se vivía en la U. Ellos hablaban de la mística que siempre acompañaba al club", aseveró.



Arias complementó sosteniendo que "desde esos días uno se ilusionaba, como jugador, con ser parte de un equipo así. Siempre me quedó grabado eso de la mística que tiene la U y me ha servido ahora como técnico para aplicarlo en mis equipos".



Vale mencionar que la posibilidad del uruguayo es una de las más atractivas, a raíz de su costo económico, puesto que junto a su staff Emelec pagaba US$ 700 mil, mientras que a Frank Kudelka en Talleres de Córdoba se lleva cerca de US$ 800 mil.