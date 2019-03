Alfredo Arias: 'Me cansé de actitud de mujeres lloronas'

El nuevo director técnico de la Universidad de Chile, Alfredo Arias, ha tenido unas primeras horas de terror, y es que en su primer partido cayó con un 2-1, con incidentes en las barras y con la inesperada renuncia de Carlos Heller a la presidencia del club.

En conferencia de prensa, Arias explicó cómo se enteró de la dimisión de Heller. "Me abrazó y me dijo que era insostenible, que por culpa de él pasó lo que pasó en la tribuna y que hay amenazas para él y su familia. En el mundo somos unos hipócritas, con los trabajos y el dinero de otros todos somos unos jueces", declaró.

A medida que la rueda de prensa seguía, el cabecilla de la banca del cuadro azul contestó con fuerza ante los disturbios realizados por los fanáticos. "Es muy fácil venir y pedir su renuncia, escribir las paredes y mandar amenazas anónimas escudados en que están enojados porque pierden, es muy fácil", detalló y complementó destacando el rol que Heller hacía en el club era destacable, y cuestionó a algunos fanáticos preguntándose "aparte del aliento, ¿qué ponen ellos?", aludiendo al aporte económico que hacia el exdirector.

Las declaraciones más duras fueron frente a la situación ocurrida con Frank Kudelka, quien abandonó el club diciendo que no había proyecto. Arias declaró que "la verdad, ya me cansé de actitud de mujeres lloronas. La U tiene campeonatos, los equipos tienen campeonatos. Esos son proyectos, la persona que está acusando a la U que no tiene proyecto ¿cuantas copas tienen en su haber?

Arias dio una conferencia que dará para hablar toda la semana, pero también consciente de la labor que debe cumplir en el club. "Sé que estas declaraciones no me van a granjear ninguna amistad. Yo vine a entrenar un equipo y lo voy a seguir entrenando y si veo, que en el plazo de poco tiempo no lo puedo revertir, yo seré el primero en dar un paso al costado", sentenció.