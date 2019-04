Alfredo Arias analizó duramente la derrota: 'Peor no podíamos jugar'

Alfredo Arias analizó la dura derrota deUniversidad de Chile ante la UC en el clásico universitario que se jugó en San Carlos de Apoquindo.

El uruguayo fue autocrítico y aseguró que no pensó que podían salir tan afectados ante los cruzados. "Peor no podíamos jugar. Cuando se juega mal, se debe perder. A veces no pasa, pero yo creo que cuando uno juega rematadamente mal como nosotros, se debe perder y perdimos".

Sobre el rendimiento que mostraron en cancha, Arias asegura que no se sentía tan mal hace tiempo en una cancha. "Hicimos las cosas mal. Seguramente yo plantee mal y no le di las herramientas al equipo para que jugaran mejor. Jugamos mal, muy mal. Hace mucho tiempo que no estaba en una cancha y me sentía de esta manera".

El entrenador charrúa confesó que cree ser el principal responsable del mal resultado ante la UC. "Los partidos anteriores el equipo jugó bien. Tenemos que volver a ese camino, seguir entrenando, mejorar y corregir los errores gravísimos que hicimos en cancha. Hicimos todo mal y el primer responsable soy yo".

Sobre la expulsión de Gonzalo Espinoza, Arias asegura que espera una explicación del mediocampista. "Tengo que hablar con él y saber que pasó. Venía después de mucho tiempo, pero no sé si será una calentura. Dejó a sus compañeros en inferioridad y quizás me puede dar una explicación en la semana".

Universidad de Chile se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de colocaciones con solo dos unidades en zona de descenso directo.