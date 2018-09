Alfonso Parot y su ausencia en la Roja: "Aún me siento con posibilidades"

El lateral de Rosario Central, Alfonso Parot, reflexionó sobre su ausencia en la Roja pese a estar jugando de titular en el fútbol argentino.

En conversación con Emol, el jugador de 28 años sostuvo que "la ilusión siempre está, pero estoy tranquilo. Sé que si sigo de la misma forma quizás haya una posibilidad".

Parot indicó que entiende a Reinaldo Rueda porque "somos muchos en mi posición, tanto en Chile como a nivel internacional".

"He visto en las nóminas que siempre sorprende con un par de nombres. Me siento con posibilidades sabiendo que estoy jugando en el exterior y cerca del país. Pero no debo desenfocarme y sigo concentrado en Central", puntualizó.





Sobre su presente en Rosario, el lateral reconoció que "me siento feliz porque estoy jugando de titular y porque me siento muy bien".

"Es algo totalmente distinto a lo que fue el año pasado, cuando empezamos con derrotas e incertidumbre y no encontrábamos el juego. El equipo está muy bien con el esquema y confianza que nos está dando el 'Patón' (Edgardo Bauza)", subrayó.

Parot admitió que en Argentina "la adaptación fue complicada. Es un fútbol muy competitivo, agresivo, táctico. Se juegan la vida en cada pelota y en cada entrenamiento. Al principio fue difícil, pero este semestre me siento muy a gusto con un gran equipo".





Sobre el presente de su exequipo, calificó de "sólida" a la Universidad Católica y sostuvo que "más allá de las críticas de que son poco vistosos, pero el fútbol se gana con puntos. Está sacando puntos de visita y ganan de local. Esperemos que salgan campeones".

Finalmente, el jugador también admitió el interés de Colo Colo en ficharlo mientras estaba en su pretemporada en Costa Rica. "Sé que hubo acercamientos y le preguntaron a mi representante. Pero sólo quedó en eso. No se avanzó mucho", cerró.