Alfonso Parot y la Roja: "Creí que podía estar, pero nunca me ilusioné"

Alfonso Parot atraviesa un gran momento en Rosario Central, donde es puesto fijo como zaguero central o lateral izquierdo.



Hace algunos días su técnico, Leonardo Fernández, señaló que el chileno merecía estar en la nómina de la Roja, sin embargo, Reinaldo Rueda optó por otras variantes para los amistosos ante Suecia y Dinamarca.



En conversación con El Mercurio, el "Poncho" expresó sus sensaciones tras no verse en la lista: "La verdad, creí que podía estar, pero nunca me ilusioné. Hay jugadores de gran calidad que llevan o estuvieron mucho tiempo jugando en el extranjero, y yo recién arranco mi carrera en el exterior".



"Me encantaría ir, estar en la selección es el sueño de todo jugador, pero estoy tranquilo y solo me queda seguir trabajando", agregó.



Parot se toma con calma un futuro llamado y respeta los nombres escogidos por Rueda. "Soy más de metas a corto plazo. Hay grandes jugadores, como Eugenio Mena y Miiko Albornoz, que por algo han estado en los procesos. Tengo que seguir trabajando y mejorando para ser un jugador más completo y ser una opción a futuro", indicó.