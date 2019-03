Alfonso Parot: 'Va a ser muy raro ganarle a mi club de toda la vida'

Universidad Católica volverá a las canchas este miércoles cuando enfrente a Rosario Central en San Carlos de Apoquindo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alfonso Parot, actual lateral izquierdo del cuadro trasandino, vivirá de manera muy especial este duelo, que significará su retorno a la pre cordillera para enfrentar a su ex equipo. "Va a ser muy raro jugar con la UC, pero hoy defiendo los colores de Central y quiero lo mejor para mí", expreso "Poncho" en entrevista con El Mercurio.

"Va a ser muy raro ganarle a mi club de toda la vida, pero no me voy a ir triste", sentenció el formado en "Los Cruzados", previo al duelo con el cuadro "Canalla" quienes no saben de victorias hace 14 partidos, lo que provocó hace un par de semanas la salida de su técnico Edgardo Bauza.

"Católica tiene grandes jugadores, como nosotros. Es el actual campeón. Estamos más o menos parejos, lo ideal sería que clasificáramos los dos, pero somos rivales directos", manifestó Parot, en un grupo H que también comparten junto a Olimpia de Paraguay y Gremio, principal candidato a avanzar a la siguiente fase.

Durante la actual temporada en Argentina, Parot suma 17 presencias en 22 fechas, una regularidad que espera canalizar con una citación a la selección chilena: "Jugar en la selección era un sueño y me sentí bien. Mi objetivo es estar en la Copa América, pero tengo claro que en mi puesto hay grandes jugadores que tienen mucha más experiencia que yo".

El duelo entre "Cruzados" y "Canallas" será el miércoles 13 de marzo a las 21:30 horas, con arbitraje del peruano Victor Hugo Carrillo.