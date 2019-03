Alfonso Parot analizó el duelo frente a Universidad Católica: 'Espero que clasifiquemos los dos'

Rosario Central aterrizó a Chile en la previa del duelo entre Universidad Católica y Rosario Central. Entre el plantel “canalla”, el zaguero chileno Alfonso Parot analizó el partido.

El jugador formado en Universidad Católica confesó que está motivado de volver a jugar en San Carlos nuevamente. "Tranquilo pero ansioso a la vez. Es lindo volver al país después de tanto tiempo afuera. Es lindo volver a San Carlos, y ojala salga todo bien Es lindo volver a reencontrarse con la gente que estuviste toda una vida. Ver a todos los kine, guardias, compañeros, todo lo que significa Universidad Católica".

Por la importancia que tiene este partido, considerando su cariño por el cuadro cruzado, el jugador confesó que sería raro irse contento en caso de obtener una victoria. "Si se dan los resultados, sería raro si me voy contento. Se dio en todos lados que daba el partido por ganado, pero lo aprovecho de aclarar ahora. Esperemos que podamos clasificar los dos".

Ante una eventual nominación a la selección chilena, tanto para él cómo para Leonardo Gil, el zaguero aseguró que aún no maneja la información. "Todavía no me han informado nada. Si se me llega a dar aprovecho la segunda oportunidad ojalá estar a la altura. Está contento, me dijo que se va a nacionalizar. Ojala que se le dé porque se lo merece".

El duelo entre Universidad Católica frente a Rosario Central será el día miércoles 13 de marzo a las 21:30 horas.