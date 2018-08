Alfio Basile critica a Bielsa: "Es lo más marketinero que he visto en mi vida"

El ex DT de la selección argentina, Alfio Basile, criticó duramente a Marcelo Bielsa y sus primeros resultados al mando del Leeds de Inglaterra.

En conversación con La Nación de Argentina, el Coco se mostró reacio a hablar al respecto y afirmó que "no quiero hablar de Bielsa porque es lo más marketinero que he visto en mi vida".

"No debe ser su culpa porque me parece un muy buen tipo, pero no me explico cómo televisan un partido de la B. ¿Quién paga eso?", cuestionó.

Para Basile, el Loco "nunca agarra un equipo grande, con obligación de ganar. Ahora, como técnico, todos los jugadores dicen que es un muy buen técnico, y si coincide la mayoría...".





"Hablé con él una sola vez en Atocha, en la estación de trenes de Madrid. Fui a ver a la selección, que jugaba en Sevilla, y él dirigía a la Argentina. Me vio y me invitó a sentarme a tomar un café. Me acuerdo que me preguntó cómo eran las eliminatorias. '¿De local o de visitante?', le dije. 'De visitante te tiran flechas, leones, pumas y piedrazos. Y de local, sos local de verdad', y empezó a reírse", relató.

El DT de Argentina en EE.UU. '94 aseguró que "después no lo vi más; son tipos raros, no lo ves en ningún lado. ¿Pero a quién han televisado jugando en la B? ¡Ni a Mourinho...! No me lo explico".

Durante su segundo ciclo al mando de Argentina, Alfio Basile perdió el puesto tras una derrota ante el Chile de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional. ¿El gol? de Fabián Orellana. Fue un 15 de octubre del 2008.

En la misma entrevista, Basile sostuvo que con César Luis Menotti y Juan José Pizzuti "fueron mis técnicos. Con ellos aprendí el oficio". Sobre Carlos Bilardo acotó que "en los resultados hay que respetarlo a muerte".

También calificó al DT de River Plate, Marcelo Gallardo, como "un muchacho inteligente", mientras que de Pep Guardiola destacó que "le dio una vuelta más al fútbol en los últimos años".





Según el Coco, Juan Román Riquelme "está solo un escalón debajo de los extraterrestres Maradona, Messi y Pelé. De los normales es el mejor. Es único, tiene ojos en el culo".

Sobre Mauro Icardi, Basile señaló que "es un goleador, pero no lo he visto hacer cosas distintas. Tiene pique, gol y cabezazo, pero no lo tengo bien estudiado".

Finalmente, adelanta que Lautaro Martínez es "un futuro crack. Nunca hay que decir crack para no mufarlo. Tiene potencia, gol, habilidad, es guapo, cabecea, y es lindo pibe, tiene facha, y eso también ayuda, ojo. Va a ser una cosa de locos".