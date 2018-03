Alexis y su inicio en el Manchester United: "Soy autoexigente y esperaba algo mejor"

Alexis Sánchez conversó con los medios en Estocolmo y abordó el tema de la automarginación de Claudio Bravo en la Roja y sus inicios en el Manchester United.



El tocopillano se refirió a las críticas que ha recibido en los "Diablos Rojos" y le puso el pecho a las balas: "Como soy autoexigente esperaba algo mejor, llegar al United, un club grande".



Por su cambio de Londres a Manchester, Alexis manifestó que tuvo la duda de acudir a los amistosos ante Suecia y Dinamarca, porque "es un cambio muy brusco de pasar de casa nueva, club nuevo, compañeros nuevos, tuve que cambiar todo muy rápido".



No obstante, se inclinó por ser parte del nuevo proceso desde el comienzo. "Le había dicho al profe (Reinaldo Rueda) de darme un permiso para no venir a estos partidos. Pero después pensándolo bien dije y hablé con Claudio, y dije tenemos que estar todos ahí, hay que estar unidos, poder hablar, decirnos las cosas y empezar una etapa muy tranquila", indicó el delantero.



Por último, detalló lo complicado que ha sido su último año. "Quedamos fuera del Mundial, llegué al Arsenal y me lesioné, han pasado muchas cosas en mi vida. En un momento se quebró el pase (al Manchester City), que no fui a otro equipo y al final estoy en un equipo como el United que es uno de los más grandes del mundo", concluyó.