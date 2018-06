Alexis y la disputa entre Vidal y Bravo: "Tienen que pensar en la selección y dejar sus conflictos"

Alexis Sánchez habló por primera vez desde que empezó el Mundial de Rusia tras la no clasificación de la selección chilena.



El ariete del Manchester United no ocultó su descontento por no estar en la máxima cita planetaria, y mandó un contundente mensaje de unidad para solucionar de una vez por todas el conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo.



"Son personas maduras e inteligentes, que quieren darle una alegría a la selección y a la gente. Yo quiero ganar títulos y no somos Brasil que tiene 50 jugadores para elegir. Somos Chile y tenemos una realidad", dijo en un evento publicitario.



"Darse el privilegio de sacar un jugador o dos no es posible. Ellos tienen que pensar en su futuro en la selección, dejar sus conflictos de lado y pensar en el bien del equipo", agregó.



Respecto al Mundial, Alexis expresó su preferencia por Bélgica para que salga campeón y reveló que mantiene una cercana amistad con Romelu Lukaku.



"Lukaku está prendido, lleva cuatro goles y espero que sea el goleador del Mundial. Nos llevamos muy bien. Conversamos mucho, vamos a almorzar juntos y conversamos de lo que le falta a él y lo que me falta a mí. Es un muy buen complemento", concluyó.