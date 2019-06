Alexis tras su actuación ante Ecuador: 'Me doblé el tobillo y jugué con dolor'

El delantero chileno Alexis Sánchez -autor de la segunda conquista ante Ecuador- habló finalizado el cotejo ante los del guayas, que fue válido por la segunda jornada del grupo C de Copa América.

Al respecto, el ariete nacional sostuvo que "estoy contento por la gente que nos vino a apoyar. Queda aún. Fue un partido muy duro, pero hay que aprender de los errores".

En esa línea, añadió: "Cuando juego con mi país me pone muy contento. Era mi sueño jugar al fútbol en todos lados, me reencuentro con la selección. En Inglaterra tuve problemas con mi tobillo, además de cosas internas, y acá me reencuentro con el futbol".

Además, el goleador histórico de la Roja reveló que sufrió un problema que lo aquejó durante el duelo de este viernes. "Me doblé el tobillo, cosa que no me esperaba. Creo que tengo un esguince, me vendaron en el entretiempo, jugué un poco con dolor, y gracias a Dios salió el gol después".

Finalmente, Alexis manifestó que "hay que ir paso a paso, no relajarse. Somos un equipo que desde 2015 generamos un grupo que corren todos por igual y eso se nota en la cancha".