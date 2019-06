Alexis tras la goleada de Chile ante Japón: 'El primer tiempo me costó mucho, estaba ahogado'

Pese a que venía con un gran tiempo sin poder jugar en el Manchester United y con un negro presente en el cuadro inglés, Alexis Sánchez se puso la camiseta de Chile y volvió a ser ese jugador desequilibrante que por muchos años ha brillado en el fútbol mundial.

Y tras la goleada ante Japón, el delantero nacional se sinceró sobre las sensaciones que le dejó el cotejo ante la escuadra asiática.

"Quiero felicitar a mis compañeros que hicieron un gran desgaste hoy, los que entraron también lo hicieron muy bien. La verdad que tuve un mes y medio con el tobillo muy complicado, que nunca me había pasado", comenzó diciendo el ariete nacional.

En esa línea, añadió: "La familia como siempre estuvo ahí, después llegué a la selección y me cuidaron mucho. No jugué en Serena porque quería llegar bien al partido de hoy. Los primeros 45 minutos me costaron mucho, ya que estaba ahogado, pero en el segundo tiempo estaba más relajado y con otro feeling".

Finalmente, Alexis aseguró que en la selección "hemos agregado defender y atacar rápido, que es lo que quiere el profe, y creo que eso hay que agregarle ahora el punto futbolístico. Hoy jugamos ante un gran rival, que era muy rápido, y ahora no hay que relajarse y tenemos que pensar en el siguiente partido".